¡Polémica! Se les pasa la mano en revisión a mujeres en Copa Africana

La trigésimo cuarta edición de la Copa Africana de Naciones 2023, que se celebra entre enero y febrero de 2024 en Costa de Marfil ya conocer a sus mejores 16 selecciones, las cuales comenzarán la disputa de los octavos de final el próximo sábado con los duelos Angola-Namibia y Nigeria-Camerún.

Pero una de las imágenes y momentos más polémicos que dejó la fase de grupos fue la forma en que las mujeres son revisadas antes de ingresar a los estadios donde se desarrollan los partidos de este torneo africano.

El periodista Osasu Obayiuwana publicó en su cuenta de X un video de la televisión local el cual se observa el proceso de revisión de aficionados a un estadio. Por un lado está la fila de varones y por el otro de mujeres.

En el caso de las mujeres, son revisadas minuciosamente en sus partes íntimas para evitar que alguna ingrese algún tipo de arma punzocortante o algún objeto que se tenga prohibido ingresar a los escenarios deportivos.

Pero la forma en cómo son revisadas causó la indignación y polémica en las redes sociales. “¿Cómo pueden las autoridades #Ivorian pensar que esto está bien?”, se cuestionó el periodista africano al momento de publicar un extracto de video de la revisión por la cual pasaban las mujeres.

En los comentarios del post, algunos afirmaron que la revisión la hace una mujer, situación que sí les permite ese tipo de registro, por su parte, otros ponen en duda de que sea una mujer la quien revisa a las aficionadas.

Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades locales o de la misma organización respecto a la divulgación de este material audiovisual.

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? 😳 #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) January 21, 2024