¡Historias de semáforos! Messi y Bellingham con gestos muy nobles

La humildad es un detalle que engranda a las leyendas, y eso lo tienen claro los futbolistas de talla mundial como el argentino Lionel Messi y el inglés Jude Bellingham, quienes se han vuelto virales debido a la amabilidad que han tenido con sus seguidores en situaciones no tan normales.

El actual jugador del Inter Miami de la Major League soccer y campeón del mundo con la Selección Nacional de Argentina, Lionel Messi, es tendencia debido al video que circula en las diversas plataformas digitales y en el cual se le nota firmando una camisola de la “Albiceleste” en plena carretera estadounidenses mientras esperaba en su vehículo que un semáforo diera luz verde.

Lionel Messi, conduciendo su automóvil en las calles de Miami, es captado por un aficionado que conducía otro vehículo, y que quedó paralelo a la máxima figura del balompié mundial.

Posteriormente, ambos bajas el vidrio de sus respectivos vehículos y es ahí donde el aficionado hace la maniobra de su vida: Lanza una camiseta de Argentina para que el “10” se la firmara. Acción que tuvo respuesta positiva del capitán de la “Albiceleste”.

“Por favor, ‘Leo’. Sos lo más grande que hay en el mundo. Te amo, Leo. Le acabas de cumplir el sueño a mis hijos, no lo puedo creer. No tenés ni idea de lo que acabas de hacer. Gracias, gracias y gracias. Te amo”, le gritaban desde el auto un emocionado hinca.

La acción de Messi ha cautivado las redes sociales y ese momento ha sido replicado por la prensa especializada en deportes a nivel mundial, ya que fue un gesto que es habitual ver en Lionel Messi, pese a que se trata del mejor jugador del planeta y una de las celebridades más requeridas del mundo.

Otro capítulo similar ocurrió, pero con la estrella del Real Madrid, y actual goleador de La Liga de España, el inglés Jude Bellingham.

Mediante la red social de TikTok, se subió un video donde lleva como mensaje principal: “POV: Conoces a Bellingham en un semáforo de Madrid (España)”.

El video documenta el momento en que un aficionado aprovecha de que el vehículo en el que se transporta el inglés está en un semáforo para tomarse una fotografía con la estrella madridista.

Esa acción del intrépido hincha llevó a las ocupantes de otro vehículo descender del mismo y acercarse a Bellingham para pedir esa fotografía que deja con una sonrisa de satisfacción a sus seguidores.

