Gobierno amplía información sobre “juguetes” hallados en Presidencia

El Gobierno de Guatemala amplió la información con respecto a hallazgos en las oficinas de la Presidencia de la República. Esto luego de las declaraciones del mandatario Bernardo Arévalo, quien aseguró que fueron encontrados algunos “juguetes” en el marco de una revisión inicial que se llevó a cabo en estos espacios.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia señaló que el mandatario se refería a la localización de dispositivos de audio y video, aunque no amplió mayores detalles.

Le puede interesar: Hallan micrófonos en vehículo asignado a la Ministra de Comunicaciones

Esta situación se suma a lo ocurrido en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde la titular de esa entidad, Jazmín de la Vega, confirmó que se encontraron micrófonos en uno de los vehículos que le fueron asignados.

“En las camionetas del ministerio que yo debo usar, que no las he usado, detectamos que había micrófonos. Entonces ahorita se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo”, dijo.