Mónica Naranjo impresiona con drástico cambio de look

Mónica Naranjo ha dado de qué hablar tras presentar una renovada imagen que marca tendencia en este 2024. Con un retorno al cabello rubio y un toque moderno, la española comentó por qué de su transformación.

‘Óyeme’ y ‘El amor coloca’, dos de sus grandes éxitos, parecen ser el preludio de su propia transformación personal y profesional.

La famosa expresó que su cambio de look es el reflejo de experiencias recientes.

“Las mujeres saben perfectamente que nos gusta cambiar y los cambios siempre son para mejor, así que… sí. Yo creo que cuando hay cambios en la vida de uno, sobre todo internos, también es necesario el externo, todo va un poco ligado”, comentó en el programa Sale el Sol.

“Llevo 30 años en la industria, no oficiales son 35, he cambiado de compañía muchísimas veces, al final todo es una cuestión de evolución, hasta dónde quieres llegar, ¿qué quieres hacer?, si la persona que tienes al lado quiere también las mismas cosas que tú, y si no quiere las mismas cosas que tú, y quiere cosas diferentes, pues ahí es inevitable la separación, pero bueno, nada más grave que eso”, agregó.

Para concluir, Mónica Naranjo desmintió cualquier rumor de conflictos serios. “La gente lo que pasa es que cuando ve comunicados de este tipo, sobre todo la prensa, es como ‘ah, venga, ¿qué habrá pasado?, aquí hay un brownie’. No, no hay ningún brownie”, finalizó.