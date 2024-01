Hija de Carlos Villagrán “Kiko” revela el verdadero estado de salud de su padre

Carlos Villagrán, quien es mejor conocido por su emblemático personaje de “Kiko”, acaparó las listas de tendencias en redes durante los últimos días debido a que se hizo viral un video en el que se mostró el momento exacto en el que sufre un tropiezo previo a subir a un escenario para ofrecer un show, por lo que de inmediato se comenzaron a hacer distintas especulaciones en torno a su salud, las cuales, en su mayoría, no eran muy alentadoras. Por lo que la hija del actor, Vanessa Villagrán, se vio en la necesidad de salir a aclarar cuál es el verdadero estado de salud en el que se encuentra su padre.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la hija menor y también mánager del actor de “El Chavo del 8” difundió el video en cuestión, en el cual, lamentó que se realicen este tipo de especulaciones en torno a la salud de su padre, además, señaló que se siente sumamente orgullosa de la habilidad física y mental de la que goza su padre a sus 80 años de edad y confesó que al actor todavía le queda mucha energía para seguir disfrutando de su familia.

“Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral, ya saben que hay gente reprimida, hay gente mala, hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá, hay gente que le hace segunda, he visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos, entonces yo nada más vengo a hablar de él como persona que es, como humano, como papá, obviamente para mí es lo máximo en el mundo, él a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, está trabajando, me enorgullece que a su edad, tenga esa habilidad, esa agilidad mental y física, que no es una persona que no quiera salir, siempre tiene buena actitud, siempre está del mejor ánimo para lo que sea”, comenzó su video Vanessa Villagrán.