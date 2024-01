Se filtra supuesta autopsia de Kurt Cobain, 30 años después de su muerte

La muerte de Kurt Cobain sigue generando fascinación a más de 30 años de que el cantante de Nirvana se quitara la vida en 1994 a la edad de 27 años.

Las especulaciones sobre su trágica muerte persisten hasta hoy, y recientemente se filtró un presunto documento de la autopsia del cantante. TMZ, sitio que obtuvo el documento, afirmó que el informe busca confirmar lo que prácticamente todo el mundo ha sabido sobre su muerte durante años: es decir, que falleció trágicamente por suicidio utilizando una escopeta.

ICYMI: Kurt Cobain's Purported Autopsy Report Leaked, Details About Suicide | Click to read more 👇 https://t.co/t1BY0lD7S7

Tom Grant, un investigador privado, compartió un documento PDF a través de la red social X, que se presume es parte de la autopsia del cantante.

El investigador afirmó que el documento es auténtico, aunque evitó entrar en detalles sobre cómo lo obtuvo, considerando que los familiares fueron los únicos que pudieron obtenerlo según las leyes de divulgación de Washington.

What does a 50 Year Seattle Police Department veteran, now retired, Captain Neil Low have to say about all this? pic.twitter.com/WXju9ZgoST

— Tom Grant (@tomgrantpi) January 26, 2024