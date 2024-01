¡Legendario! Luka Doncic anota 73 puntos en la victoria de Dallas ante Atlanta

En una noche que quedará grabada en la memoria de los aficionados al baloncesto, el prodigioso jugador esloveno Luka Doncic se elevó hacia la grandeza con una actuación monumental que hizo historia en la NBA. Con 73 puntos deslumbrantes, Doncic lideró a los Dallas Mavericks hacia una victoria épica sobre los Atlanta Hawks, con un marcador final de 148-143.

Doncic, con solo 24 años de edad, escribió su nombre en los libros de historia del baloncesto con esta actuación deslumbrante. Su desempeño no solo estableció un nuevo récord personal, sino que también se posicionó como la cuarta mejor actuación anotadora en la historia de la NBA, solo detrás de leyendas como Wilt Chamberlain y Kobe Bryant. Conectando 25 de sus 33 tiros de campo, incluyendo ocho triples impresionantes, Doncic demostró una precisión y un dominio del juego que pocos pueden igualar.

