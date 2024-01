El Derby County logró una destacada victoria por 2-1 frente al Cheltenham Town en un encuentro donde la figura del guatemalteco-inglés Nathaniel Méndez-Laing destacó con dos asistencias determinantes para el resultado final del encuentro.

El partido estuvo marcado por la intensidad desde el inicio, con oportunidades claras para ambos equipos. Los visitantes, liderados por Liam Sercombe, buscaron ponerse en ventaja temprano en la segunda mitad, encontrando el gol que les daría momentáneamente la ventaja en el marcador.

We come from behind to claim an important victory!#DCFC pic.twitter.com/1UOJkYT2K2

— Derby County (@dcfcofficial) January 27, 2024