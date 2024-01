Trump se opone a plan de Biden que vincula seguridad fronteriza con ayuda a Ucrania

El expresidente estadounidense Donald Trump subrayó este sábado su oposición a un plan bipartidista sobre inmigración que el presidente Joe Biden prometió utilizar para “cerrar” la frontera con México si la situación allí se desborda.

Con la inmigración en el centro de la agenda electoral en Estados Unidos y un enfrentamiento electoral Biden-Trump que se dibuja en el horizonte de los comicios de noviembre, el proyecto está siendo negociado entre un grupo de congresistas conservadores y funcionarios gubernamentales desde hace dos meses.

Trump doesn’t want anything done about the border because that’s the only thing he can run on and he advised the Republican leadership to not give Biden a win.

Here is Biden’s border plan pic.twitter.com/dx1SaVp0VY

— Sofa King Black (@AmoddDaniels) January 28, 2024