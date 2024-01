Difunden video de brutal pelea en cevichería de la zona 17

Un video se hizo viral en las redes sociales, mostrando una violenta batalla campal en una cevichería ubicada en la zona 17 de la capital, que involucró tanto a hombres como a mujeres. La escena, capturada en un clip de 36 segundos, revela una batalla caótica con patadas, empujones, puñetazos y el uso de botellas como armas.

Al menos ocho personas se vieron envueltas en la riña, dejando a los clientes atónitos mientras algunos trataban desesperadamente de resguardarse y otros optaban por abandonar precipitadamente el establecimiento. Las imágenes muestran la intensidad del enfrentamiento, con varios individuos interviniendo para intentar poner fin al caos.

Hasta el momento, no se ha logrado determinar con certeza qué provocó el inicio de esta trifulca. La intervención de algunos hombres presentes en el lugar es destacada en el video, ya que intentaron separar a las personas violentas y restaurar la calma en la cevichería. Según testigos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes cuando la riña había terminado, por lo que no hubo capturas.

La falta de información sobre los motivos detrás del incidente ha generado una serie de comentarios en las redes sociales.

“A la gente no le queda claro que ese lugar es peligroso”; “Ya no deberíamos ir a la cevichería El Mirador, se está volviendo peligroso”;“ Es extraño, llaman a la policía a las 9 y llegan a las 11″; “Es irónico que la policía llegara al final de todo”; “La policía no está para andar cuidando a los pandilleros”; “Y luego, los familiares se manifiestan pidiendo que la policía los busque”, son algunos de los comentarios en el video.