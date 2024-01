Victoria Ruffo revela nueva enfermedad que pone en riesgo su salud

Victoria Ruffo reveló que padece de una preocupante enfermedad. La famosa pronto se convertirá en abuela ya que su hijo, José Eduardo Derbez, anunció que esperan un bebé junto a su novia Paola Dalay.

Aunque la icónica famosa ha expresado su felicidad por la noticia de su nieto o nieta, ha agregado que se encuentra padeciendo de una enfermedad.

La actriz de La Madrastra compartió con sus seguidores que se encuentra enfrentando momentos complicados relacionados con su bienestar físico y que ponen en riesgo su salud general.

Fue en una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram donde Victoria charló con sus seguidores.

Ante la preocupación de algunos de ellos por saber más sobre su salud, ya que hace algunos meses fue vista en silla de ruedas en el aeropuerto, Ruffo reveló más detalles.

Mala postura y caída de un caballo

La protagonista mencionó que se encuentra atravesando momentos complicados en su estado de salud. Confesó que se encuentra en tratamiento médico con el fin de evitar una cirugía delicada.

“Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares. Me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, ¡hazme el favor!”, reveló Victoria Ruffo en su transmisión.

“Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto”, compartió.

Cabe recordar que el año pasado Victoria Ruffo fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México siendo trasladada en una silla de ruedas, y en aquel momento explicó que se encontraba sufriendo las secuelas de una caída de caballo.

“No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo, entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas”, comentó.

La querida actriz expresó que se somete a una serie de terapias para no tener que recurrir a una operación. “Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando estirando, del cuello también te van estirando, son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno. Para eso se hace para evitar operaciones”, compartió.

Respecto a las causas que originaron su padecimiento, Victoria Ruffo compartió que fue una mala postura al paso de los años y además ciertos accidentes que sufrió en el pasado.

“Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo o parada o sentada, he sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada. Pero esas cosas cuando ya es uno grande trae las secuelas”, explicó.

