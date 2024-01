Preolímpico Conmebol: Brasil estará en la cuadrangular final

Brasil avanzó al cuadrangular final del torneo Preolímpico Sudamericano Venezuela 2024 luego del triunfo de este lunes por 2-1 ante Ecuador en el grupo A. Mientras que Venezuela le ganó a Colombia por 0-1 y buscará en la última fecha sacar del baile decisivo a Ecuador que ya cerró su participación al disputar sus cuatro partidos.

El cuadrangular final del campeonato Sub-23, que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024, comenzará el próximo 5 de febrero.

En la cuarta jornada del grupo A, en el séptimo día de actividad del certamen, Brasil le remontó a Ecuador y obtuvo su tercera victoria consecutiva para liderar la zona con 9 puntos, en tanto que su rival acumula 7 y descansará en la última jornada.

La “Tri” se adelantó en el marcador a los 59 por intermedio de Patrick Mercado, pero seis minutos después, Endrick centró dentro del área para que Marlon Gomes igualara 1-1. Gabriel Pirani, a los 75, sentenció la derrota ecuatoriana en el estadio Brígido Iriarte, de Caracas.

Para ver de novo! O resumo com os melhores momentos do jogo entre @CBF_Futebol e #Equador pela 4ª rodada do #CONMEBOLPreolímpico 🇧🇷 🎥

¡Para volver a ver! El resumen con los mejores momentos del juego entre #Brasil y @LaTri 🏆 🇪🇨#CreeEnGrande | #AcrediteSempre

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 29, 2024