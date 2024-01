“Les voy a contar toda la historia de Cynthia y Carlos Rivera”, afirma Flor Rubio en nueva polémica

Al parecer, Flor Rubio todavía no supera que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se olvidaran de invitarla al bautizo de su primer hijo. Ahora, la periodista de espectáculos ya amenazó con exponer los “oscuros secretos” de la pareja para desquitarse del desaire.

Como era de esperarse, cientos de internautas han reaccionado a la propuesta de Flor y le han pedido que no se quede callada y revele todo lo que sabe al respecto. Y es que, para nadie es un secreto que la famosa pareja se han visto envueltos en serias polémicas.

Finalmente, la conductora titular del programa dice que no les va a cambiar el rating por no cubrirlo y que no se perdieron el evento del siglo.

Fuente: Radiofórmula

