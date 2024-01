“No soy drogadicta”, Cristina Saralegui reaparece y aclara rumores sobre su vida

Cristina Saralegui reapareció tras retiro de 14 años para hacer frente a los rumores sobre su desaparición de la pantalla de Univisión. La famosa cubana mandó un mensaje al público en su cumpleaños número 76.

La reconocida presentadora de televisión marcó su regreso participando como invitada en el programa matutino Despierta América.

La aparición de Cristina coincidió con la celebración de su cumpleaños número 76 en el foro de televisión, donde fue recibida con globos y un pastel.

A pesar de los desafíos físicos ingresó al set con un poco de dificultad, Saralegui utilizó la plataforma para desmentir rumores acerca de su bienestar y estado financiero.

Durante su intervención, la ex conductora del emblemático programa “El show de Cristina” expresó su molestia por los rumores que han circulado en su ausencia de la esfera pública, enfatizando su retiro voluntario.

“Yo soy una persona privada, no salgo mucho (…) me están diciendo que si estoy bien, me escribe hasta mi prima de España (…) Estoy retirada hace 14 años, calladita te ves más bonita, en mi casa, sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie”, expresó.

La presentadora, conocida por su liderazgo de opinión entre la comunidad hispana hace casi 20 años gracias a su talk show, destacó su deseo de mantenerse alejada de controversias y aseguró estar disfrutando de su vida lejos de las cámaras.

“Me la paso súper bien, ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas… Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada, en qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros que eramos dueños de tres estudios de televisión, vamos a estar quebrados, es que son brutos”, dijo Cristina.

Cabe destacar que hace un tiempo aclaró detalles sobre su salida de Univisión, y reveló que fue una decisión tomada por los ejecutivos del canal y no por elección propia.

“Qué bien que haya aparecido”, “Para mí la mejor presentadora de toda la vida”, “Siempre hermosa y hablando claro”, “Terrible que quieran marcar su exitosa carrera”, “Un gran orgullo para Cuba y los latinos”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

