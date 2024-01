Mariana González revela intimidades de su relación con Vicente Fernández Jr.

La Casa de los Famosos ha demostrado que puede ayudar o beneficiar las carreras de las celebridades, incluso generar crisis matrimoniales como lo hizo con Kimberly Flores, y al parecer ahora es el turno de Mariana González.

Previo a la primera gala de eliminación, la influencer hizo una revelación en torno a su matrimonio con Vicente Fernández Jr. que dejó con la boca abierta a sus compañeras y a los televidentes.

El momento se dio durante una charla que compartió con la ‘Bebeshita’, Sophie Durán y Ariadna Gutiérrez. Las famosas platicaban sobre temas de la casa, pero poco a poco la conversación se hizo más personal y comenzaron tocar temas de pareja.

La fidelidad se volvió el eje central de su plática y Ariadna le preguntó a Mariana si ella creía en la fidelidad y si confiaba plenamente en su esposo, ahora que ella estaba dentro de la casa.

Al principio, la influencer se muestra dudosa de responder, pero luego comparte el secreto para que su matrimonio sea a prueba de engaños:

“Sí, confío porque él y yo tenemos… Cualquier cosa prefiero decirle ‘hagámoslo, no sé; si tú quieres”. Ariadna no entendió lo que quiso decir y le preguntó si su relación era poliamorosa y ella respondió: “Sí, no estamos cerrados a nada”.