Rodrigo Saravia se refiere a su regreso a la actividad futbolística

El centrocampista de Comunicaciones, el guatemalteco Rodrigo Saravia, se refirió este martes cómo le fue en sus primeros minutos de actividad futbolística tras superar el esguince de tobillo que lo dejó fuera de las semifinales y final del campeonato Apertura 2023, donde su club salió monarca.

Saravia se lesionó cuando se disputaban las series de los cuartos de final del Apertura 2023 donde Comunicaciones se medía ante Deportivo Malacateco. Esa lesión no le permitió jugar el partido de vuelta ante los “Toros”, así como las semifinales ante Xelajú M. C. y la final ante Deportivo Guastatoya.

Pero tras casi dos meses de aquel momento, Rodrigo Saravia logró sumar sus primeros minutos el sábado cuando visitaron a Xelajú M. C. en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. El guatemalteco sustituyó al 76 a Jesús López.

NOTA: Darán recompensa por exponer a jugadores en estado de ebriedad

#Clausura2024 | Andrés Lezcano: “Enfrentaremos a un equipo que es una potencia” El jugador de Comunicaciones reconoció que buscan hacer historia en este campeonato y volver a repetir el título.https://t.co/5Ynd4viecF — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 30, 2024

Rodrigo Saravia

“Cuando uno está lesionado es cuando más se sufre, cuando más se la pasa mal, pero es preferible estar dentro del campo y pelear por un puesto. Estoy contento por haber sumado en Xela. Me costó mucho, los nervios y ansiedad me pasaron un poco de factura”, reconoció el jugador profesional previo al último entrenamiento de Comunicaciones para recibir este miércoles a Cobán Imperial.

Sobre el proceso de recuperación de su lesión, Rodrigo Saravia informó: “La lesión ha venido de menos a más. El dolor ha ido desapareciendo poco a poco, y eso me tiene muy contento, ya que a uno le genera muchas dudas si uno quedará bien”.

Continúo: “Un par de semanas más. Yo sé que son fechas importantes y vienen partidos que para nosotros son importantes en esta temporada: Cobán Imperial y Monterrey, y quisiera decirte estoy al 100% para esos duelos, pero sería un poco irrealista. Estoy apuntándole a marzo, primeramente Dios estaré para la fecha de FIFA de ese mes, a eso le apunto”.

Rodrigo Saravia sabe que su proceso podría ser lento, y reconoció: “Sé que tengo que tener mucha paciencia. Si las cosas no me salen bien dentro del campo no debo de exigirme para no pasarla mal. Tengo que entender que es un proceso, pero esperamos que lo más antes posible esté de vuelta al 100%”.

#Clausura2024 | Rodrigo Saravia: “Tengo que tener paciencia y un proceso. Espero que lo más pronto posible esté de vuelta al 100%”. 📹 @CChang_EUD. pic.twitter.com/RTJfOCRHj4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 30, 2024

Siguientes partidos

Comunicaciones tiene en al mira dos duelos importantes: Ante Cobán Imperial este miércoles 31 de enero por el liderato de la Liga Guate Banrural y el martes 6 de febrero ante Monterrey por la Copa de Campeones de Concacaf. ¿Pero cómo estará Rodrigo para estos duelos?

Saravia: “Obviamente para el partido de vuelta ante Monterrey me encantaría estar bien, pero no me quiero hacer ilusiones. Quiero ir sumando minutos de a poco”.

Sobre Cobán Imperial: “Jugamos de local y estamos obligados a ganar. El rival viene bien, en estas dos fechas les ha ido bien y ha hecho bastantes goles. Será un lindo partido y estamos obligados a salir a ganar”.

👻 𝙑𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝙗𝙤𝙡𝙚𝙩𝙤𝙨. 🏟️ 🏆 #Clausura2024

📅 Miércoles, 31 de enero

⏰ 21:00 hrs.

🆚 Cobán

🏟️Doroteo Guamuch Flores

🔗https://t.co/jMihAy2EbJ

🧒 Niños entran gratis

*No se permite el ingreso de afición visitante#SoyCrema #VamosCremas pic.twitter.com/4FEOAYSR9v — Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 30, 2024

Cuenta en TikTok

*Con información de Christoper Chang.