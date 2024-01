Entre lágrimas, Ivan Rakitic se despide del Sevilla español

El centrocampista croata, Ivan Rakitic, se despidió este martes, muy emocionado y entre lágrimas, como futbolista del Sevilla, con el que ha rescindido el contrato que los unía hasta el 30 de junio para fichar por el Al Shabab saudí, y afirmó que “no hay cosa más grande que sentirse sevillista”.

Rakitic, que ha militado en el Sevilla en dos etapas (2011-14 y 2020-24), es el extranjero que más partidos oficiales ha jugado para el club y su duodécimo futbolista con más encuentros disputados en total, 323, en los que ha marcado 51 goles, ha dispensado 62 asistencias y se ha proclamado en dos ocasiones campeón de la Liga Europa (2014 y 2023).

“Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata, pueda decir que su casa está en Sevilla. Ahora me voy, pero volveré de nuevo. No será en el campo porque la edad me castiga, pero aquí estaré. Os voy a seguir desde lejos y os dejo todo el apoyo para esta difícil temporada; sé que va a ir todo estupendamente”, afirmó el segundo capitán sevillista, quien, acompañado por Raquel, su esposa, familiares y excompañeros, rompió a llorar varias veces durante el acto.

El presidente, José María del Nido Carrasco, lo alabó como “uno de los más grandes guerreros y uno de los mejores futbolista de la historia” del Sevilla en el acto celebrado en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que estuvieron el capitán Jesús Navas y Marko Dmitrovic, y otros excompañeros como Javi Varas, Fernando Navarro, Nico Pareja, Juan Cala, Coke Andújar o el portero luso Beto.

Por su parte, Rakitic aseguró que era “un día para saltarlo, que pase pronto”, porque le cuesta poner fin a “siete años increíbles juntos”, en dos etapas, “y ver el cariño con el que hablan de la persona, es mucho más importante que lo que uno pueda lograr” como futbolista, aunque ha sido “un orgullo máximo y un privilegio vestir esta camiseta 323 veces”, recalcó.

“Me veo todavía capaz de ser titular indiscutible, pero llega el momento y los jugadores muchas veces no tenemos que llegar a entender todas las decisiones, sino que tienes aceptarlo. Llegué a entender que la idea del nuevo entrenador (Quique Flores) a lo mejor no es igual que la mía (…), y entonces llegan otros pensamientos”, reconoció el croata.

“Mi idea era volver y estar aquí hasta el último día de mi carrera como futbolista. No me hubiera permitido nunca estar sin jugar, sentado y ver que el camino va por otro lado, y ahora también creo que puedo ayudar dando un paso al lado pensando en que esa ayuda (al club) es más importante y necesaria que pensar en mí mismo”, argumentó Rakitic.

