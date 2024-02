Taylor Swift literalmente atravesará el planeta para apoyar a su novio en el Super Bowl

La apretada agenda de Taylor Swift está a punto de comenzar una semana lleno de retos y grandes eventos, comenzando por los Grammy este domingo 4 de febrero, en Los Ángeles.

Luego, la cantante tiene dos conciertos en Tokio el 9 y 10 de febrero y el Super Bowl en Las Vegas, el 11. La pregunta en la mente de todos es: ¿Podrá lograrlo?

La Embajada de Japón en Washington DC expresó su confianza en que la estrella del pop llegará a tiempo para cada evento, incluso con la diferencia horaria y la distancia.

Según el comunicado que compartió la embajada el viernes, si ella sale de Tokio justo después de su concierto la noche del sábado, debería llegar cómodamente a Las Vegas antes del evento deportivo.

¿Cómo lo hará? La respuesta parece estar en su jet privado, un Dassault Falcon 900. Este avión es capaz de viajar a través de nueve zonas horarias y la línea internacional de cambio de fecha. Lo que le permite a volar directamente desde Tokio a Las Vegas.

🇯🇵 Declaración de la Embajada de Japón sobre el supuesto viaje de Taylor Swift de Japón a Estados Unidos ✈️🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/FYYzhBfE4c

— Embajada de Japón en EEUU🌸 (@Japanembdc_es) February 2, 2024