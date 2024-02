¡Histórico! Marvin Ávila Jr. le da el triunfo a Antigua ante Zacapa

El fútbol guatemalteco vivió un día para la historia con la destacada actuación de Marvin Ávila Jr., quien con apenas 15 años de edad se convirtió en el protagonista del partido entre Antigua GFC y Zacapa, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024. El joven futbolista, hijo del legendario Titiman Ávila, marcó el gol que significó la victoria para su equipo por 1-0, consolidando así su nombre en la Liga Nacional.

Marvin Ávila Jr. escribió su nombre en los libros de récords del fútbol guatemalteco al convertirse en el autor del gol que le dio el triunfo a Antigua GFC. A pesar de su corta edad, el joven talento demostró una madurez y calidad en su juego que sorprendió a propios y extraños. Su gol no solo significó los tres puntos para su equipo, sino que también marcó el inicio de una prometedora carrera deportiva.

#Clausura2024 | ⏱️ ¡FINAL! Con anotación de Marvin Ávila Jr., Antigua GFC derrotó a Zacapa en el estadio Pensativo 🥑 ✅ Primer gol de 'Titiman Jr', en la Liga Guate Banrural. pic.twitter.com/mvST4o9SLI — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 4, 2024

Antigua suma tres puntos de oro

No es la primera vez que el apellido Ávila resuena en el ámbito futbolístico guatemalteco. El padre de Marvin Ávila Jr., conocido como Titiman, dejó una huella imborrable en el fútbol nacional gracias a su destacada trayectoria como jugador. Ahora, su hijo sigue sus pasos y se abre paso en el mundo del fútbol con pasos firmes y determinación.

Con tan solo 15 años, Marvin Ávila Jr. demostró que la edad no es un obstáculo para alcanzar el éxito. Su actuación en el partido contra Zacapa no solo fue un reflejo de su talento individual, sino también de la confianza que el cuerpo técnico de Antigua GFC deposita en él. Su gol no solo fue el resultado de una habilidad técnica excepcional, sino también del trabajo en equipo y la dedicación en los entrenamientos.

El triunfo de Antigua GFC sobre Zacapa no solo representa tres puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024, sino también un impulso de moral para el equipo. Con esta victoria, Antigua suma seis puntos en cuatro jornadas, consolidándose en la parte media de la clasificación. Por su parte, Zacapa se mantiene en la penúltima posición con tres puntos, evidenciando la necesidad de mejorar su desempeño en las próximas jornadas.