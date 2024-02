Comienza el sacrificio de perros American Bully XL tras aumento de ataques

Reino Unido se encuentra en medio de la polémica debido a que a partir del 1 de febrero entraron en vigor una serie de normas que permiten el sacrificio de perros de la raza American Bully XL en Inglaterra y Gales, además, impusieron una serie de estrictas medidas para poder tener a este tipo de caninos como mascota, por lo que, como era de esperarse, se abrió un intenso debate en torno a estas medidas, las cuales, se tomaron a partir de un incremento sustancial en los ataques registrados.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas medidas que restringen la tenencia de American Bully XL fueron impulsadas por Rishi Sunak, el primer ministro de Reino Unido y se originaron como una respuesta a una serie de brutales ataques a cargo de ejemplares de esta raza de perros. Además, en su momento presentaron cifras sumamente reveladoras pues señalaron que el número de víctimas mortales por ataques de este tipo de canes paso de 3 a 10 por año.

Ante esta situación el gobierno británico tomó medidas drásticas que tienen como único fin disminuir el riesgo de ser atacado por un American Bully XL, una de ellas es que declararon que vender, regalar, abandonar o reproducir un perro de esta raza es considerado como un delito que podría derivar en la imposición de multas y hasta enfrentar procesos legales ante la justicia.

American XL bully dogs have been added to the list of breeds banned in England and Wales. pic.twitter.com/O1jKPdfWoA

— DW News (@dwnews) February 3, 2024