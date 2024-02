VIDEO. Arrestan a Killer Mike en pleno ceremonia de los Grammy

La noche de los Grammy ya nos está dando momentos que dan de qué hablar, pues recientemente fue Killer Mike fue arrestado y escoltado por la policía fuera del Crypto.com Arena en Los Ángeles.

El rapero, quien precisamente esta noche ganó tres Grammy en la 66 edición de los premios de la Academia de Grabación, caminaba esposado dentro del Crypto.com arena mientras todos observaban asombrados de la escena.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024