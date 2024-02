Ellos son los ganadores a los Grammy 2024

Esta noche se llevó a cabo la celebración a lo mejor de la música en Estados Unidos en la edición 66 de los Premios Grammy, una ceremonia que será recordada como la más importante en la carrera de Taylor Swift.

En la ceremonia televisada el opening estuvo a cargo de la cantante Dua Lipa y también actuaron Luke Combs, Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Joni Mitchell, Olivia Rodrigo, Travis Scott, SZA y U2, entre otros.

Mientras que entre los presentadores de premios estuvieron presentes Christina Aguilera, Maluma, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Taylor Tomlinson y Oprah Winfrey, así como Samara Joy,Mark Ronson y Meryl Streep.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Ganadores de la ceremonia

Mejor Álbum del Año

Taylor Swift – Midnights

Mejor Grabación del Año

Miley Cyrus – Flowers

Canción del Año

Billie Eilish – What Was I Made For?

Mejor interpretación pop solista

Miley Cyrus – Flowers

Mejor Álbum de música urbana

Karol G – Mañana será bonito

Mejor Álbum Country

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Mejor canción R&B

SZA – Snooze

Mejor Álbum Pop Vocal

Taylor Swift – Midnights

Mejor nuevo artista

Victoria Monét

Galardonados latinos

Álbum Rock o Alternativo Latino

“Vida Cotidiana” — Juanes GANADOR/EMPATE

“De Todas las Flores” — Natalia Lafourcade GANADOR/EMPATE

Álbum Pop Latino

“X Mí (Vol. 1)” — Gaby Moreno GANADOR

Álbum Tropical Latino

“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)” — Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Álbum Música Mexicana (Incluye Tejano)

“Génesis” — Peso Pluma GANADOR

Álbum Jazz Latino

“El Arte del Bolero Vol. 2” — Miguel Zenón & Luis Perdomo GANADOR