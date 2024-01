Christina Aguilera regresa a los escenarios con 40 libras menos

Christina Aguilera dejó impactados a todos con su drástica transformación física, al perder varios kilos de más, en el espectáculo inaugural de su residencia en Las Vegas.

La cantante ofrecerá una serie de conciertos desde el inicio de este 2024 donde interpretará sus grandes éxitos. Tras perder peso, ella lució una figura esbelta y tonificada dejando atrás más de 40 libras.

¿Cómo lo logró? Según reveló una fuente cercana, la artista se sometió a una dieta sana y equilibrada, basada en el consumo de alimentos de diferentes colores, conocida como la dieta arcoíris.

Además, se ejercitó con regularidad, practicando yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares entre dos y cinco veces por semana, refiere In Touch Weekly.

Recordemos que ella se alejó un poco de los escenarios desde el año 2008 por problemas emocionales, que por consiguiente la llevaron a presentar complicaciones con su peso.

De acuerdo con la propia intérprete de ‘Lady Marmalade’, antes de dar a luz a su primer hijo, sufrió de un trastorno alimenticio, esa situación con la comida la llevó a un “desorden hormonal”.

🎥| Christina Aguilera performing 'Guy What Takes His Time' at her Vegas residency at Voltaire (12/30/23) pic.twitter.com/jIY5pLYT7T

