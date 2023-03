Jake Gyllenhaal impresiona con increíble transformación para su nuevo papel

Jake Gyllenhaal es uno de los famosos que ha comentado en varias ocasiones que le encanta el deporte y mantenerse en forma. Sin embargo, ha sido rara vez que lo compruebe.

Ahora, el famoso ha aparecido sin camiseta al rodar una escena del relanzamiento de “De profesión: duro” y ha impresionado a sus seguidores como a los aficionados de Ultimate Fight Championship (UFC) que se encontraron con el protagonista de ‘Donnie Darko‘ en una de las veladas.

La situación se generó a raíz del rodaje de una secuencia para el ‘remake’ de la película que Patrick Swayze estrenó en 1989 y que el Jake Gyllenhaal va a retomar para Amazon Video. Para aportar mayor realismo los responsables de la cinta decidieron incorporar escenas en lugares y con ambiente real y se llevaron al actor a una velada de UFC para que simulara una presentación y pesaje con su supuesto adversario.

En esta parte de la trama es un aspirante que se ha retado con Jay Heron, un hombre con larga experiencia en las artes marciales mixtas (MMA).

Jake Gyllenhaal filmed a scene for his upcoming Roadhouse movie at #UFC285🍿 pic.twitter.com/3ZRHLXL0ty

— ESPN MMA (@espnmma) March 4, 2023