La foto de Eiza González con Jake Gyllenhaal que está causando furor

Mientras llega el esperado estreno de “Godzilla vs. Kong“, donde interpretará a la investigadora Maya Simmons, Eiza González ya trabaja en el rodaje de “Ambulance”.

Esta es la nueva película del director Michael Bay, famoso por la saga “Transformers”.

En la cinta, la actriz mexicana trabajará con su colega Jake Gyllenhaal, quien viene de interpretar al villano Misterio en la última película del Hombre Araña.

Se reveló que esta es un remake del filme danés ‘Ambulancen’, estrenado en 2005, del director Laurits Munch-Petersen.

La cinta se estrena el 18 de febrero de 2022 y tendrá en su elenco también a Dylan O’Brien, Keir O’Donnell, Garret Dillanhunt, Yahya Abdul-Mateen II, entre otros.

La cuenta de Instagram de Eonline Latino publicó una fotografía del rodaje en la que aparece ella vestida de paramédico, y Jake, con un arma de fuego y bañado en polvo.

Eiza Gonzalez and Jake Gyllenhaal – film an intense action scene for Ambulance in Los Angeles 03-02-2021

1/4

14 Pics#EizaGonzalez #JakeGyllenhaal pic.twitter.com/vC6BIepTrJ

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 3, 2021