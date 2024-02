Zamora: “Prácticamente yo he estado secuestrado. Fui perseguido y sometido a cacería”

El fundador del diario el Periódico, José Rubén Zamora, se refirió este lunes 5 de febrero a la situación que enfrenta en prisión, donde permanece desde hace más de un año, y señaló que sus derechos han sido violentados al estar retenido y prácticamente “secuestrado”. Sin embargo, aseguró que desde hace dos semanas ha observado mejoras en cuanto a sus condiciones, lo que le llevó incluso a poder bañarse con agua caliente esta madrugada

El periodista brindó estas declaraciones en la Torre de Tribunales, a donde fue trasladado para comparecer a la audiencia de apertura a juicio en su contra por su presunta vinculación con el caso Obstrucción de Justicia, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La diligencia se llevará cabo en el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a las 9:00 horas.

Zamora señaló que había tenido el mismo trato desde que entró a la prisión hasta hace 15 días, es decir, tras asumir las nuevas autoridades de Gobernación, con el ministro Francisco Jiménez al frente. “Hoy es primera vez que para venir me pude bañar con agua caliente en un año y nueve meses”, resaltó.

“Ya tengo calentador y eso cambió dramáticamente, pero de manera positiva, mi venida. Y aparte de eso ya tengo bombillas que valen la pena, con las que se puede ver uno. También tengo un espejo que está a mi altura, hasta ahora me puedo rasurar bien, porque antes me debía agachar por completo para hacerlo”, indicó.

Con respecto a la diligencia, indicó que el órgano jurisdiccional que conoce ese caso está a cargo de Jimi Bremer, a quien describió como “uno de los jueces que es incondicional” de la fiscal general, Consuelo Porras. Con respecto a los resultados que podrían darse, señaló: “A ver cómo nos va, (pero tengo) mucha fe, porque no tiene sentido el caso”.

Con respecto a lo que ha ocurrido desde 2022, cuando la FECI presentó los casos en su contra, Zamora aseguró: “prácticamente yo he estado secuestrado. Fui perseguido y sometido a cacería por siete meses antes de que finalmente fuera aprehendido y recluido en prisión”.

“El Estado de Guatemala, con el tirano de turno, el corrupto y ladrón Alejandro Giammattei, y su concubino, que es igual de ladrón, con el apoyo de Porras, que es una sociópata, ellos me han perseguido. Me han mantenido en prisión, violando todos mis derechos. He tenido cerca de 14 abogados, ninguno de ellos pudo leer qué contiene y qué hay detrás de mi caso. Tres se han ido al exilio”, dijo.

Agregó que eran 170 personas las que trabajaban directamente en el Periódico más 30 motoristas, por lo que, tras su cierre de operaciones, suman 200 personas quienes se quedaron sin empleo.

En cuanto a lo que vislumbra sobre su futuro, respondió: “como dicen en Guatemala, está en la cola de un venado”.

“El Ejecutivo, tengo la convicción de que es gente decente, a pesar de que en algún ministerio hay gente que no lo es, como la ministra de Comunicaciones, que me parece que no lo es. El presidente (Bernardo Arévalo) es un hombre decente, (pero) no tiene autoridad ni debe tenerla sobre el organismo Judicial y tampoco sobre el Congreso. Mis casos están en manos del poder Judicial, entonces pienso que es poco lo que puede hacer el presidente”, puntualizó.