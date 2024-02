¡CUIDADO! Así operan los motoladrones en el Anillo Periférico

Un automovilista denunció y difundió un video que muestra la temeraria forma en que operan los motoladrones en el congestionado Anillo Periférico. El material visual revela un modus operandi, donde cuatro individuos, distribuidos en dos motocicletas, se posicionan estratégicamente entre los vehículos, desencadenando una serie de asaltos a plena luz del día.

Las imágenes, captadas por el conductor, exhiben a uno de los motoladrones desembarcando de su vehículo y, con un arma de fuego en mano, despojando a los automovilistas de sus pertenencias. La secuencia es aún más preocupante al mostrar cómo, antes de darse a la fuga, uno de los asaltantes exhibe el arma de fuego frente a la víctima, creando un ambiente de terror entre los presentes. Posteriormente, los motoladrones se escabullen con rumbo desconocido, dejando a los afectados impotentes y a la vista de varios testigos automovilistas.

La denuncia expone que este tipo de incidentes se repite a diario en el Anillo Periférico, ante la mirada pasiva de quienes transitan por la zona. La difusión del video viral ha provocado un clamor en las redes sociales, donde los usuarios expresan su indignación y exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades.

En una respuesta rápida, varios usuarios etiquetaron a Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, recordando sus recientes declaraciones en las redes sociales: “Que los delincuentes sepan que vamos tras ellos y que usaremos toda nuestra capacidad para llevarlos tras las rejas y dar paz a la ciudadanía”. La difusión del video ha avivado el debate sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la urgencia de abordar la creciente amenaza de los motoladrones en las vías públicas.

“Uno evita tomar el autobús por temor a posibles asaltos. Ahora, al desplazarse en carro, el riesgo es igualmente alto”; “A mí me asaltaron de esa misma forma en la Roosevelt en julio del año pasado, llevaba a mis hijos del Colegio, la diferencia es que nadie lo documentó y ni lo hizo viral”; “Personas defendiendo a funcionarios incompetentes. No son solo 15 días; tuvieron meses desde que ganaron las elecciones para desarrollar estrategias de seguridad ciudadana, y no lo hicieron. Ahora, evidencian su ineptitud, dicen algunos de los comentarios.