Identidad fálica ¿Qué es y por qué apunta hacia Brad Pitt?

El director Ed Zwick contó en el libro “Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood”, cómo fue lidiar con Brad Pitt durante el rodaje de la película “Legends of the Fall” (Leyendas de Pasión).

Según el director, el actor que ha sido acusado de tener un comportamiento impulsivo, ahora es acusado de padecer de identidad fálica.

“Pitt puede ser volátil cuando está enojado y se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de filmar una escena que requería que mostrara una emoción profunda”, se lee en el libro.

Incluso Zwick reveló que en alguna ocasión, Brad Pitt y él, tuvieron una fuerte discusión donde las personas de su alrededor decidieron retirarse.

“No sé quién gritó primero, quien dijo groserías y quién aventó la primera silla. ¿Yo, tal vez? Pero cuando nos percatamos, las personas del equipo habían desaparecido. Y esta no fue la última vez que sucedió”, relató.

Según el punto de vista del director, estos problemas podrían tener su origen en el entorno en el que se crió Brad Pitt, copado por figuras masculinas que no serían capaces de externalizar de una manera sana sus emociones y optando por no mostrarlas.

Zwick asegura que al famoso se le complican ese tipo de situaciones, ya que no estaría acostumbrado a mostrarse emocionalmente como realmente es.

La identidad fálica del actor podría referirse a “una especie de lucha interna de bestias provocada por una construcción errónea de su masculinidad”, asegura el director. Hasta el momento Brad Pitt no se ha pronunciado al respecto.

