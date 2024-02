OSN invita a sus conciertos de “Arte Vivo” y “Star Wars”

La Orquesta Sinfónica Nacional OSN ofrecerá varios conciertos por la celebración de su 80 aniversario y realiza las invitaciones para que muchas personas asistan.

Concierto “Arte Viva”

A través de sus redes sociales, la OSN informó que iniciará la temporada de presentaciones.

“La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación, tiene el honor de invitarles a su Primer Concierto de Temporada de Música de Cámara, titulado Arte Vivo”, informan.

Esta presentación contará con la participación del Ensamble de Percusión y Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además de la participación especial del Coro Victoria e invitados especiales, todos bajo la dirección del maestro Julio Santos.

Fecha: 8 de febrero de 2024

Lugar: Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara

Hora: 19:30 horas

Costo: Q30

Adquiera los boletos de lunes a viernes en el Conservatorio Nacional de Guatemala en horarios de 10:00 a 16:00 horas. Pago en efectivo.

Por su 80 aniversario

En otro anuncio, la Orquesta Sinfónica Nacional compartió que tienen una sorpresa para sus seguidores para festejar su 80 aniversario.

La OSN estará presentando los conciertos “May the Orchestra be with you”. “¡Prepárense para sentir la fuerza de la Orquesta como nunca antes!”, comentan.

Por el momento no se han compartido los precios de los boletos o si serán gratis, lugar y fecha.

