Yolanda Saldívar habla sobre la muerte de Selena tras 29 años

La muerte de la icónica cantante texano-mexicana Selena Quintanilla ocurrió el 31 de marzo de 1995, dejando un profundo luto y dolor en millones de sus fans. Durante décadas, estos han acumulado emociones negativas hacia la mujer responsable de su asesinato: Yolanda Saldívar, quien en ese momento era la presidenta del club de fans de la cantante de “Como la Flor”.

Por primera vez en 29 años, la mujer que también era administradora de boutiques relacionadas con Selena ha hecho fuertes revelaciones en entrevistas exclusivas para la serie documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”. En este programa, Saldívar ha confesado que “las cosas no fueron como parecen”, y ha revelado que ella nunca quiso hacerle daño a Selena, sino que quería atentar contra su propia vida.

“Quería matarme yo, no a ella”, declaró Yolanda Saldívar.

“Quería matarme yo, no a ella”: habla Yolanda Saldívar casi 30 años después del crimen de Selena Quintanilla. 👇🎬 📸: Especial AC pic.twitter.com/K1bkhsoeqE — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) February 7, 2024

Yolanda Saldívar reveló por primera vez por qué usó el arma

Selena Quintanilla fue baleada por Yolanda Saldívar en un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Según lo revelado por las autoridades, la relación entre la cantante y Yolanda se volvió tensa debido a descubrimientos de malversación de fondos y otras irregularidades financieras por parte de Saldívar. Motivada por estas acusaciones, Selena confrontó a Saldívar durante una discusión en la habitación del hotel, momento en el que Saldívar disparó a Selena, acto que la llevó a cumplir una cadena perpetua.

Durante años, Saldívar mantuvo que el disparo fue accidental. Sin embargo, esta versión ahora cobra un nuevo sentido gracias a las declaraciones otorgadas por la homicida para el documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”. El documental se estrena el 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos en la plataforma de streaming Peacock, y se espera que pronto tenga acuerdos para su transmisión en México y América Latina.

En la serie se incluyen declaraciones de periodistas, policías y testigos cercanos al catastrófico suceso, cuyas consecuencias han dejado una marca indeleble en la historia de la música latina, recordando la pérdida prematura de una talentosa artista y la traición que condujo a su trágico desenlace.