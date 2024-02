Ninel Conde sufre terrible accidente y aparece con golpe en la cabeza

En medio de la controversia por las supuestas pruebas de su matrimonio en Miami, Florida, la cantante Ninel Conde generó gran preocupación entre sus fans al aparecer en redes sociales con un chichón en la frente. Aunque esto desató rumores, ella aclaró que fue resultado de un golpe al desmayarse debido al intenso dolor tras consumir un té laxante.

El “Bombón asesino” explicó que pidió comida a domicilio y, aunque esperaba otro platillo, recibió una pizza que disfrutó. Sin embargo, al tomar un té laxante antes de dormir para eliminar el exceso de grasa, sufrió un fuerte dolor de estómago que le causó el desmayo y la posterior caída, resultando en el golpe en la cabeza.

“Me cayó tan pesado, me sentía tan llena… que me tomé un té para al día siguiente sacar toda esa harina y en la mañana me levanto con un cólico, un retortijón. Me desmayé del dolor y caí al suelo”, expresó la cantante mientras mostraba el chichón en la frente y mencionaba que se había mordido la lengua por el impacto. Horas más tarde, durante una sesión de fotos, aún se sentía mareada por lo sucedido.