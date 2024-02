Jesús López: Aprendí mucho en Municipal para “llegar a mis Cremas”

Jorge Aparicio, el volante de Comunicaciones, estrenó el jueves su podcast llamado Vamos que Vamos, un proyecto nuevo que representa un gran reto para el actual campeón nacional. Su primer episodio estuvo cargado de anécdotas por parte de su primer invitado, su compañero de equipo, el mexicano nacionalizado guatemalteco, Jesús “Chucho” López.

El primer gran momento del podcast fue la serie de preguntas con respuesta rápidas, donde López reconoció que su equipo favorito es el América. Destacó a los siguientes jugadores: Su papá Marcos “Chiqui” López como el favorito, Messi como el ídolo, Sebastián Córdova como el más talentoso. Su fortaleza es la mentalidad de nunca darse por vencido. Y sobre los estadios, el Azteca como el que más le impactó y desea jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Sobre sus goles más significativos, mencionó entre el gol de la final ante Guastatoya o el primer en la Concacaf.

Golpe duro de asimilar

Sobre su paso por el futbol mexicano, Jesús López reconoció ante Jorge Aparicio que en el América recibió “un golpe duro de asimilar”. “Salgo de titular en la jornada uno, y me vienen a decir que ya estaba para el Necaxa cuando no sabía nada. Fue un golpe duro para mí asimilar, y también en el Necaxa que me sacan un día antes del cierre de registro y fue cuando llegué a Guatemala”.

Sobre el paso por el Necaxa, antes de recaer en Municipal, López, comentó: “Eso fue fugaz. Yo estaba medio dolido por cómo fue mi salida del América. Fue un cambio total el irme a Aguas Calientes”.

En el primer podcast #VamosQueVamos de Jorge Aparicio donde tuvo como invitado a Jesús López, durante las preguntas cortas, el "Chucho" se inclinó mucho por México y muy poco por Guatemala, solo destacó la final ante Guastatoya y un partido de Concacaf. pic.twitter.com/DI96MtfjlX — Oscar Coronado (@Pepefutbol15) February 9, 2024

Jesús López en Municipal

Uno de los momentos esperados fue la obligada interrogación sobre su paso por Municipal, hoy su rival. En ese sentido, el futbolista mexicano-guatemalteco señaló que al venir él tenía las expectativas de ser campeón.

Al final, su paso por el “Rojo” le dejó grandes cosas a Jesús López, de acuerdo a lo reconocido en el podcast: “Aprendí muchas cosas en Municipal que me sirvieron para ser un mejor futbolista y llegar a mis Cremas”.

A López se le preguntó ¿por qué no mantuvo su nivel en Municipal? A lo que respondió: “No sé. Realmente yo intentaba dar mi mayor esfuerzo y hubo un momento en que estaba mal de la cabeza. Llegué hasta dejar de entrenar como siempre lo hago (de forma intensa) Físicamente también no me daba y después retomé mis cosas”.

Etapa con Comunicaciones

“Sentí que volví a nacer. Estando en Municipal, hasta me veía en el espejo y decía: ‘No mames, me veo bien viejo, así no soy yo’. Mi reloj me marcaba estrés todo el tiempo. Acá me siento muy feliz, agradecido y quisiera levantar más títulos”, confesó López.

Sobre el camerino, “Chucho” expresó: “Es bueno, porque las cosas se arreglan de frente. Hay mucho liderazgo y personalidad”.

VAMOS QUE VAMOS PODCAST EPISODIO 1 CON CHUCHO LÓPEZ 🎙️💪🏼 ▶️ Hoy se estrena el primer episodio de mi Podcast VAMOS QUE VAMOS, nos vemos a las 19:00 horas en mi Facebook Live#VamosQueVamos pic.twitter.com/IN58S0aoiL — jorge aparicio (@apa9225) February 8, 2024

Imágenes gratas

En la parte final del podcast, Jorge Apareció le mostró una serie de fotografías que pusieron nostálgico al jugador Jesús López. Una de ellas fue su debut con el América, donde confesó haber jugado con un par de zapatos que le regaló Oribe Peralta, los cuales le quedaban muy grandes, ya que era número y medio más de su talla. “No tenía ni zapatos ni dinero para comprarme otros zapatos”, reconoció el internacional.

Además, se le mostró una foto de su padre: “Fue su último gol como profesional en el futbol rápido. Maradona dijo que mi papá era el ‘Maradona del futbol rápido’. Me llena de felicidad y orgullo ser su hijo”.

Por último, una foto familiar donde habló de Tiago hizo quebrarle la voz al jugador de Comunicaciones.

La entrevista finalizó con la entrega de un obsequio de Aparicio para López. Se trataba del libro “La ciencia del éxito” de Napoleón Hill, ya que el “Chucho” es un amante a la lectura.

