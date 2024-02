¡OTRO MENSAJE! Página hackeada del Ministerio de Cultura y la similitud con “cuenta netcenter”

Desde las 07:59 horas de este viernes, 9 de febrero, apareció un mensaje publicado en la página de la Facebook del Ministerio de Cultura y Deportes. La referida cartera, que está a cargo de Liwy Grazioso, confirmó que en horas de la madrugada se registró un “acceso no autorizado” a sus cuentas de redes sociales.

Tanto la imagen como las expresiones utilizadas provocaron prontas deducciones entre los usuarios con la cuenta de la red social X, a nombre de Yes Master, atribuida a un netcenter.

No obstante, a las tres horas se publicó un segundo mensaje idéntico al que se puede observar en la referida cuenta en X.

“De una fuente muy, pero muy confiable del @CongresoGuate me comentó que el diputado INÉS CASTILLO es el padrino del ex magistrado RUALDO CHÁVEZ y anda cabildeando para llevar al ex togado al @TSEGuatemala Delincuentes buscando botines”, se lee en las publicaciones.

Cultura reacciona: publicaciones no autorizadas

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deportes se pronunció sobre la publicación que, hasta cinco horas después de haber sido realizada, continuaba siendo pública. En este aseguró que trabaja en la recuperación de las cuentas de redes sociales institucionales.

“Nos desligamos de cualquier publicación hecha desde dichas cuentas, mientras nuestros equipos encargados y expertos en ciberseguridad trabajan para investigar el alcance”, se lee en el documento.

De igual forma, se solicitó a los seguidores y público en general a ser cautelosos con la información que pueda provenir de las redes sociales mientras se retoma el control.

No es la primera cuenta oficial que ha sido hackeada hasta el momento; en 2023 se reveló un ataque cibernético, que fue denunciado en el Ministerio Público, en el Ministerio de Finanzas. Dicho ataque afectó a la página de Guatecompras, el portal utilizado para la transparencia de las compras y adquisiciones del Estado.