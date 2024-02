Haaland se reencuentra con el gol y guía el triunfo del Manchester City

Después de un prolongado período de sequía goleadora en la Premier League, Erling Haaland emergió como el héroe del Manchester City al anotar un doblete crucial que aseguró la victoria sobre el Everton en un emocionante encuentro. Con este triunfo, el Manchester City se coloca temporalmente en la cima de la tabla, aunque su posición podría ser efímera ante el próximo enfrentamiento del Liverpool contra el Burnley en Anfield.

Haaland, quien había estado ausente durante diez partidos debido a una lesión en el pie, regresó con fuerza para marcar la diferencia en el equipo dirigido por Pep Guardiola. El noruego enfrentó una primera mitad desafiante contra la sólida defensa del Everton, liderada por Sean Dyche, que mantuvo al City sin oportunidades claras de gol durante 70 minutos del juego.

Podría interesarte ➡️ Real Madrid se queda sin defensas centrales, tras la lesión de Rüdiger

The champions go top thanks to an @ErlingHaaland brace 🔝#MCIEVE pic.twitter.com/Xt3ODiAX9U

— Premier League (@premierleague) February 10, 2024