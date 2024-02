Conozca dónde ver y seguir el Super Bowl LVIII en Guatemala

Este domingo 11 de febrero, los corazones de los fanáticos del fútbol americano estarán latiendo al ritmo del Super Bowl LVIII. En esta ocasión, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes se enfrentarán a los San Francisco 49ers de Brock Purdy en el emocionante escenario del Allegiant Stadium, en Las Vegas. Con la expectativa en su punto más alto, muchos guatemaltecos se preguntan dónde podrán disfrutar de este electrizante enfrentamiento. ¡No busques más! Aquí te presentamos todas las opciones para no perderte ni un segundo de la acción.

El partido está programado para iniciar el domingo 11 de febrero de 2024 a las 17:00 horas, hora de Guatemala. La transmisión estará disponible en la cadena internacional ESPN y a través de la aplicación Star+, que ofrece la opción de streaming para aquellos que prefieren ver el juego desde sus dispositivos móviles o computadoras.

Which elite TE is going to have the better Super Bowl performance? 🔥

📺: #SBLVIII – Sunday 6:30pm ET on CBS

📱: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/f4FjHNvBbK

— NFL (@NFL) February 7, 2024