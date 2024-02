El hijo de una leyenda del Real Madrid jugará en el Inter Miami de Messi

El panorama del fútbol argentino se ve sacudido una vez más por el talento emergente de Federico Redondo, hijo del legendario exjugador del Real Madrid, Fernando Redondo. Con apenas 21 años, este prometedor centrocampista ha asegurado su pasaje olímpico con la selección sub-23 de Argentina y está a punto de emprender un nuevo rumbo en su carrera futbolística: el Inter Miami de la MLS, donde se unirá a las filas lideradas por Lionel Messi.

Las negociaciones entre el club actual de Redondo, Argentinos Juniors, y el Inter Miami, propiedad de David Beckham, han avanzado considerablemente, según lo reportado por diversos medios argentinos. Esta posible transferencia llevaría a Federico a territorio estadounidense, marcando así un hito en su joven trayectoria deportiva.

🚨👚 Federico Redondo to Inter Miami, here we go! Deal sealed with Argentinos Juniors after verbal agreement last week as it’s all done for €8m package.

There will be also 15% sell on clause as per @clmerlo.

Redondo will play next to Leo Messi. 🇦🇷

Deal set to be signed soon. pic.twitter.com/cg7hqmdfWI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024