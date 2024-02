VIDEO. Critican a Luis Miguel por sufrir escurrimiento nasal en pleno concierto

Durante un concierto, Luis Miguel experimentó un inesperado incidente en pleno escenario. Mientras ofrecía una de sus exitosas interpretaciones, el famoso comenzó a expulsar líquido nasal involuntariamente, situación que no afectó su actuación pero que sin embargo generó comentarios entre sus seguidores.

Las imágenes del momento pronto se hicieron virales en redes sociales generando cientos de reacciones.

A pesar del incidente, el concierto fue toda una sensación y Luis Miguel cautivó a sus miles de fans que se hicieron presentes como lo ha hecho en otros países como Guatemala.

“Ya no es el Sol de México ahora es la Lluvia de México”, “Realmente eso es normal”, “Eso es por su esfuerzo”, “La verdad que asco pero es de Luis Miguel así que no hay problema”, “Wey, neta, no me importa yo los guardaba en un frasco”, “Normal. El hecho de que sea famoso y cantante no quiere decir que no se le puedan salir los mocos”, fueron algunas reacciones.

Luis Miguel se presentó en Guatemala el pasado sábado 27 y domingo 28 de enero, en dos conciertos que fueron todo un éxito en Explanada Cayalá.

