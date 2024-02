Sara Curruchich se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional de México

En una reciente entrevista exclusiva con el medio de comunicación mexicano unotv.com, Sara Curruchich compartió detalles sobre su música, que interpreta tanto en español como en el idioma kaqchikel de su pueblo, convirtiéndose así en la primera artista en utilizar este idioma en la música popular para una audiencia internacional.

Con una voz que resuena con la fuerza de generaciones de historia y cultura, Sara está trascendiendo fronteras y barreras lingüísticas con su arte. Tras una serie de exitosas presentaciones en México, se reveló que será la invitada especial de Vivir Quintana en su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de México, el 16 de febrero de 2024. Este evento promete ser una experiencia única donde convergerán dos talentos excepcionales, cada uno con su propio estilo y mensaje, pero unidos por el poder transformador de la música.

Sin embargo, el viaje de Sara no se detiene aquí. Con una agenda repleta de compromisos, incluyendo giras en Estados Unidos y Europa en el primer semestre del año, la cantante guatemalteca está consolidando su posición como una de las voces más importantes y relevantes en el panorama musical actual.

Además de sus propias presentaciones, Sara también está involucrada en la producción de tres artistas indígenas en Guatemala, brindándoles una plataforma para que sus voces sean escuchadas y sus talentos sean reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, está componiendo la banda sonora de un documental, utilizando su música para contar historias y llevar un mensaje de empoderamiento y resistencia a nuevas audiencias.

Al hablar sobre su trabajo como productora de nuevos talentos indígenas, Sara resaltó la importancia de seguir creando música desde la perspectiva de los artistas indígenas, recordando a todos que hay un lugar para ellos en la industria musical y que sus voces merecen ser escuchadas y valoradas. Su compromiso con la promoción de la diversidad cultural y el respeto a las tradiciones ancestrales es evidente en cada nota que interpreta y en cada palabra que pronuncia.

