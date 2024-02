La Casa de los Famosos: piden expulsión de Alfredo Adame tras comentario pedófilo

Fans de La Casa de los Famosos piden expulsión de Alfredo Adame tras severo comentario. El ex conductor de “Hoy” le sugirió a su compañero Rodrigo Romeh que tuviera una relación con su compañera Alana Lliteras, a quien le lleva 13 años.

Adame no deja de estar en el ojo del huracán, sobre todo ahora que está en La Casa de los Famosos 4, en donde ha hecho comentarios polémicos.

En el concurso está surgiendo un aparente interés amoroso por parte de Alana Lliteras hacia Rodrigo Romeh, sin embargo, el fisicoculturista no está seguro de corresponder a sus sentimientos ya que le lleva 13 años de edad.

Romeh platicó de su situación con Adame, quien le sugirió que intentara tener una relación con la joven.

Durante la conversación, Romeh dejó claro que no está interesado en Alana debido a la diferencia de edad, pues ella tiene 20 años y él, 33: “Es una niña, y yo la veo como tal”. No obstante, Alfredo insistió que eso no debería de importarle, ya que harían una buena pareja “¿Te doy un buen consejo? Cásate con Alana, wey”.

“Le llevo 13 años, Alfredo. O sea, para mí siempre va a ser una niña”, insistió Rodrigo. Sin embargo, Adame le comentó: “Todos tenemos un pedófilo adentro”, comentario que se hizo viral en redes sociales y que provocó que muchos de los seguidores de LCDLF pidieran su salida.

“De verdad que este hombre es terrible que lo saquen”, “Qué terrible comentario con todo lo que ha pasado”, “Osea que este hombre si se metería con una niña”, “Solo cae mal y ahora esto”, fueron algunas reacciones de los fans del programa.

