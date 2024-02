¡Escándalo! Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

Luego de que se hiciera viral un video en donde se mira a Peso Pluma con otra mujer que no es Nicki Nicole, la famosa argentina confirmó que el mexicano sí le fue infiel.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

Nicki Nicole rompió el silencio y confirmó su separación de Peso Pluma. El cantante fue sorprendido al lado de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas, evento al que su entonces novia no lo acompañó por motivos de trabajo.

Horas después de la viralización del video, la intérprete borró de sus redes sociales las imágenes que tenía al lado de Hassan Emilio Kabande, nombre real del intérprete.

Su acción fue interpretada por sus fans como una confirmación de su ruptura. Pero minutos después compartió una publicación en donde comenta:

“El respeto es parte necesario en el amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… yo ahí no me quedo. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, comentó.

Minutos antes, Nicki Nicole había compartido una serie de imágenes en donde luce espectacular. Miles de fans elogiaron su belleza y la llenaron de comentarios positivos, al contrario, a Peso Pluma lo han criticado duramente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

Lee también: ►Oscars: elogian anuncio promocional de la gala inspirado en Barbie

Mira también: