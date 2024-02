Ranferí Aguilar, de Alux Nahual, presentará sus éxitos como solista

El guitarrista de Alux Nahual, Ranferí Aguilar, tiene en su catálogo de composiciones éxitos musicales como “Con Todas Tus Fuerzas”, “Libre Sentimiento”, “Te Abrazaré”, “Mi pequeña” y “Sola”, entre muchas otras.

Además, tiene un disco solista que sonó en radios en los años 90. Con la inquietud de retomar varias de sus composiciones e interpretar algunos temas inéditos, se ha decidido a presentarlos en vivo con banda completa el próximo viernes 23 de febrero en el Rockol Vuh “El Artesanal”.

“A lo largo de mi carrera mucha gente me ha pedido que toque canciones poco usuales en el repertorio en vivo con Alux Nahual. Así que he formado una banda de excelentes músicos para interpretar piezas que no son habituales junto a otros éxitos de mi autoría, y les hemos dado un arreglo diferente, más rockero y directo que funcionan muy bien en vivo. Estoy emocionado”, comentó Ranferí Aguilar.

Para lograrlo cuenta con la participación de Reneé Celada (vocalista de Age of Insanity), Arturo Díaz (Guitarrista de Radio Viejo y Sophia), Juanpi Granados (bajista de Bohemia Suburbana) y Mirza Lam (baterista de Ishto Juevez).

“Es un concierto íntimo. Estoy seguro que nos la vamos a pasar muy bien cantando canciones clásicas así como temas que rara vez son interpretados en vivo. Hemos preparado un show con mucho cuidado y sabemos que la gente se la pasará de lo mejor”, concluye el compositor.

Detalles del evento

Fecha: viernes 23 de febrero

Hora: 20 horas

Lugar: Rockol Vuh “El Artesanal”, 6 avenida 1-34 de la zona 1

Costo: Q100

¿Quién es Ranferí Aguilar?

El guitarrista y compositor es miembro fundador de Alux Nahual, banda con la que sigue tocando y ha grabado más de 11 discos de estudio.

También es fundador del proyecto de música de etno-fusión “El Hacedor de Lluvia” y publicó el disco solista “De Países y Estrellas” en 1995. En 2023 lanzó una reversión de su canción “El Más Grande del Cielo” en plataformas digitales.

