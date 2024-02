Hija de Jennifer López captada de la mano de misterioso y joven galán

¿La hija de Jennifer López y Marc Anthony ya tiene novio? Esa es la pregunta que tiene de cabeza a las redes sociales luego de que llegara acompañada al estreno del documental “This Is Me… Now: A Love Story“.

Emme Muñiz desfiló en la alfombra, minutos después de que ingresara su mamá. Pero lo que llamó la atención es que apareció con un misterioso galán.

Se desconoce si es su novio; sin embargo, los adolescentes llegaron de la mano y caminaron rápido por la alfombra roja, pues en el video publicado en las redes sociales de la revista ¡Hola! USA, se aprecia que la adolescente luce un poco apenada y nerviosa.

Además, iban escoltados por uno de los organizadores del evento y no se detuvieron para posar ante las cámaras.

Para el evento la parejita eligió un atuendo casual. La hija de JLo optó por un pantalón negro y blusa blanca, mientras que su acompañante vistió con pantalón gris, camisa blanca y saco negro.

Aunque ella ya ha asistido a eventos públicos acompañando a su madre, es la primera vez que se deja ver acompañada de un presunto galán.

La amistad de Emme Muñiz

La hija de Jennifer López recientemente acaparó la atención de los paparazzi por la amistad que mantiene con la hija de Jennifer Garner y Ben Affleck, pues ella y Seraphina fueron captadas cuando fueron a una tienda de segunda mano.

La amistad que ha surgido entre las adolescentes ha sido foco de atención, pues en varias ocasiones se han dejado ver juntas de compras o en parques de diversiones. Incluso, son quienes más acompañan a sus famosos padres a diferencia de sus respectivos hermanos.

También comparten el mismo estilo de vestir con toques andróginos y oversize, como amplias sudaderas, bermudas, camisetas y zapato deportivo.

