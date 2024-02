Sonia Sahar, supuesta “amante” de Peso Pluma, se defiende de las críticas

Sonia Sahar, influencer señalada como la mujer que aparece con Peso Pluma, se defiende de las criticas. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un mensaje para las personas que la están criticando.

Peso Pluma es uno de los artistas más importantes de la actualidad en México, pero también es el que más críticas recibe por diversos temas, ya sea por la letra de sus canciones o incluso por sus relaciones sentimentales.

Desde hace meses se dio a conocer que Nicki Nicole y La Doble P eran pareja e incluso se les miraba enamorados por todos lados. Sin embargo, ahora se captó a Hasan, nombre real del cantante, supuestamente siéndole infiel a la originaria de Argentina.

Muchos internautas han señalado a Sonia Sahar, una reconocida influencer, como la mujer que aparece en los videos junto a Peso Pluma y a esto se suma un comentario que compartió en Instagram.

Fue en sus redes sociales que la joven mandó un mensaje en el que pidió no creer lo que se publica.

“Don´t believe everything you hear in the media. There’s always two sides to a story” (“No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”).

Sonia Sahar es una influencer que a través de su perfil de Instagram comparte de como disfruta de sus viajes y otros lujos. Su cuenta tiene más de 20 mil seguidores y en ella se define como una “investigadora privada”.

“Para mí que hay que dejarlos de seguir a ella y a Peso Pluma”, “Qué descaro de los dos tomarse de la mano en público”, “Está fue la infidelidad más descarada que he visto”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

