Hermano de Gael García Bernal asegura que vive bajo su sombra y lanza amenaza

El medio hermano de Gael García Bernal está atravesando una fuerte depresión desde la muerte del padre de ambos, José Ángel García, hecho que se dio en enero de 2021.

José Emilio García, de 23 años de edad, hizo explotar las redes sociales al dejar entrever su deseo de quitarse la vida debido a que siente que vive en la sombra del famoso actor mexicano.

Fue en su cuenta de Instagram donde compartió algunos mensajes preocupantes, ya que deja entrever que ya no quiere seguir viviendo.

“No te acostumbres a mí, tarde o temprano me voy a suicidar”, escribió en una publicación, mientras que en otra se lee, “este es el último post que van a ver de mi en la vida, que les vaya bien”.

Confesión de José Emilio García

En medio de sus publicaciones, el joven pidió que lo comprendieran y explicó cómo ha sido su vida.

“No quiero causar lastima ni que se sientan mal por mí, simplemente te pido que me comprendan un poco, he tenido una vida difícil viviendo bajo la sombra de Gael García, y la de mi papá, todo esto mientras estoy viendo que me han corrido de mi casa en varias ocasiones y me las he arreglado como puedo”.

También reiteró que extraña a su papá y que solo sus problemas no le ayudan. “Muchos se preguntan y me dicen que si me pueden ayudar o algo, y después de nueve años de dolor y sufrimiento lo veo difícil mas no imposible”.

Lo único que realmente me interesaba en esta vida era salir adelante y poder cumplir mi sueño de ser músico y productor, pero mis problemas actuales no me ayudan para nada, ni de motivación, ni de ayuda. Te extraño demasiado papá, quisiera que vieras lo que he logrado, pero desgraciadamente no es nada”.