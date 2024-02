Youtuber de 28 años se somete a eutanasia y se despide con icónico mensaje

La youtuber de 28 años, Lauren Hoeve, se sometió a la eutanasia y se despidió de sus seguidores con un meme.

Hoeve falleció el pasado 27 de enero tras optar por la eutanasia ante la enfermedad crónica que le diagnosticaron en 2019.

Desde noviembre del 2022, Lauren Hoeve abrió el que dijo seria su blog más personal y en el mismo documentó cómo es tener una enfermedad crónica como la encefalomielitis miálgica intolerancia ortostática en conjunto con autismo, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), ARFID (trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos), depresión, un trastorno de ansiedad y antecedentes de trauma complejo.

“Todo esto en conjunto hace que sea una situación intensamente compleja para mí y quienes me rodean, pero también para mis terapeutas y otras personas proveedores de servicios de salud”, anotó.

En el espacio, la joven habló sobre el que describió como su “viaje hacia la eutanasia”, pidiendo respeto a sus seguidores pues estaba segura de que nada la haría cambiar de opinión.

“No me harás cambiar de opinión sobre la eutanasia y no necesito consejos no solicitados sobre mi enfermedad. Confío en que he hecho todo lo posible para salvarme, pero lamentablemente la vida no parece ser para mí”, comentó.

Su última publicación fue un meme con el cual se despidió de sus seguidores y manifestó su agradecimiento.

“Una persona tan llena de vida no merecía un final así”, “Realmente solo su familia sabe lo difícil que era para ella verla sufrir”, “Que no existan críticas, su vida ya no era vida”, fueron algunas reacciones.

