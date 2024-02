¿Inspirada en ABBA? Dua Lipa causa sensación con estreno de su nueva canción

Dua Lipa ha logrado convertirse en una de las artistas más reconocidas en los últimos tiempos. Tema que publica pronto se vuelve un éxito.

Hace algunos meses compartió su éxito Houdini, con el que ha cosechado ya 80 millones de visualizaciones en YouTube. Ahora es el turno de su segundo tema Training Season, inspirado en los mismísimos ABBA.

“La estructura de las canciones de los 60, esas guitarras y sintetizadores inspirados en el rock psicodélico de los 70, ese piano en el puente que evoca a ABBA… Oh Dua Lipa, qué estrella eres”, fue una de las reacciones de un usuario en redes sociales.

El nuevo tema de la famosa no solo ha llamado la atención por recordar el estilo de ABBA, sino que también el mensaje que envía Dua Lipa, cómo vive una mujer en un mundo de hombres.

En el videoclip, la cantante aparece en una cafetería mientras recibe las miradas y el asedio de un gran grupo de hombres que quieren acercarse a ella.

“Necesito a alguien que me abrace fuerte, cuyo amor parezca un rodeo, que me hable directamente en el alma, que me haga sentir vértigo”, dice una de las frases de esto nuevo sencillo.

“He tenido muchas citas malas y la última ha sido la gota que ha colmado el vaso”, añade.

