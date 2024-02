Jürgen Klopp pone a Xabi Alonso como su sustituto en el Liverpool

En un emocionante encuentro donde el Liverpool aplastó 1-4 al Brentford en la Premier League, las miradas no solo estaban puestas en el campo de juego, sino también en las declaraciones pre-partido del emblemático entrenador Jürgen Klopp. El técnico alemán, quien recientemente anunció su salida del club al final de la temporada, sorprendió al mundo del fútbol al señalar a Xabi Alonso como el destacado de la próxima generación de entrenadores, perfilándolo como un posible sucesor en Anfield.

El respaldo de Klopp hacia Alonso no es una afirmación casual. El exjugador del Liverpool ha estado demostrando su valía en los banquillos al frente del Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Actualmente, sitúa al equipo en la cima de la tabla, con una ventaja de cinco puntos sobre el poderoso Bayern de Múnich, marcando un hito potencialmente histórico al estar en camino de arrebatarle el título de liga al gigante bávaro, algo que no sucede desde hace más de una década.

"Xabi is doing an incredible job" 👏

Jurgen Klopp has high praise for Bayern Leverkusen manager Xabi Alonso 🤝 pic.twitter.com/FTWmUcvwes

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 17, 2024