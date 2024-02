Rodri evita la derrota del Manchester City ante el Chelsea

En un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Premier League, el Manchester City y el Chelsea protagonizaron un empate que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. El Etihad Stadium fue testigo de un choque lleno de emociones y alternativas, que finalizó con un marcador de 1-1, dejando satisfechos a unos y frustrados a otros.

El partido estuvo marcado por la intensidad desde el pitido inicial. El Chelsea, liderado por un inspirado Raheem Sterling, tomó la delantera en el marcador con un gol que puso en evidencia su capacidad ofensiva. Sin embargo, el Manchester City no tardó en reaccionar, y fue gracias a la actuación magistral de Rodrigo Hernández que lograron igualar el marcador.

Incredible drama at Etihad Stadium as Rodri rescues a point for Man City 👏#MCICHE pic.twitter.com/hMT7QfL0Q5

— Premier League (@premierleague) February 17, 2024