¡Oppenheimer triunfa! Ganadores de los Premios BAFTA

Desde el Royal Festival Hall en Londres se llevó a cabo los Premios BAFTA 2024, los galardones entregados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

The incredible @SophieEB gets the party started with a fabulous performance of Murder On The Dancefloor 🪩 #EEBAFTAs pic.twitter.com/wkHMEfQBDI — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Oppenheimer llegó como la gran favorita con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz de Reparto y Actor de Reparto. Después a Poor Things (Pobres Criaturas) con 13 menciones, Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna de las flores) y The Zone of Interest (Zona de interés) con 9 ambas.

Los ganadores de los Premios BAFTA 2024 fueron:

Mejor Película – Oppenheimer

Mejor Actriz – Emma Stone – Poor Things

Mejor Actor – Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor Dirección – Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor Maquillaje y Peinado – Poor Things

Mejor Diseño de Vestuario – Poor Things – Holly Waddington

Mejor Película Británica – The Zone of Interest

Mejor Cortometraje Animado – Crab Day

Mejor Diseño de Producción – Poor Things – Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek

Mejor Sonido – The Zone of Interest

Mejor Actriz de Reparto – Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Actor de Reparto – Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor Guion Adaptado – American Fiction – Cord Jefferson

Mejor Fotografía – Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Mejor Edición – Oppenheimer – Jennifer Lame

The Boy and The Heron wins the BAFTA for Animated Film ✨@GKIDSFilms #EEBAFTAs pic.twitter.com/YUiDcZDWxi — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Mejor Película en Idioma No Inglés – The Zone of Interest

Mejor Película Animada – The Boy And The Heron

Mejores Efectos Visuales y Especiales – Poor Things

Lee también: ►Kate Middleton se pierde los BAFTA ¿cuál es su estado de salud?

Mira también: