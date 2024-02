Dua Lipa es comparada con “Caperucita roja” en los BAFTA

Dua Lipa lució en los Premios BAFTA 2024 un despampanante vestido rojo con el que ha dado de qué hablar.

La cantante británica ha optado por este tono en los últimos meses e incluso ha sido apodada como “Caperucita Roja“. Todo comenzó cuando decidió teñir su pelo en una tonalidad rojiza y es por ello que ha apostado por el sensual color.

En los Critics Choice Awards como en la gala que antecede a los Premios Grammy, la artista decidió trasladar el rojo también a sus estilismos de red carpet.

Dua Lipa arriving at the #EEBAFTAs in London today! (via @BAFTA) pic.twitter.com/CzdlrH8BtZ

— Dua Lipa News (@dlipanews) February 18, 2024